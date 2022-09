Unieuro rincorre le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una speciale campagna promozionale, che la vede offrire agli utenti la possibilità di risparmiare molto più del previsto, in ogni acquisto effettuato in negozio e sul sito ufficiale.

Coloro che vogliono effettivamente acquistare nuovi prodotti, non devono fare altro che recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, oppure affidarsi al sito ufficiale, ed il gioco è pressoché fatto. In parallelo, ricordiamo comunque che è sempre prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui comunque gli utenti dovessero spendere una cifra immediatamente superiore ai 49 euro.

Unieuro da sogno: ecco tutti i nuovi sconti

Ottimi sconti per risparmiare al massimo vi aspettano in questi giorni da Unieuro, la campagna promozionale rappresenta il perfetto punto d’appoggio per tutti coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo. Tra i prodotti maggiormente interessanti ed attraenti, non possiamo che coinvolgere il Galaxy S22, oggi acquistabile a soli 749 euro, oppure anche la Enterprise Edition del Galaxy S21, il cui prezzo è sceso fino a 599 euro.

Tutte le restanti promozioni di casa Unieuro sono legate a modelli decisamente più economici, in vendita a non più di 400 euro. Tra questi annoveriamo chiaramente Oppo Reno8, Oppo A96, realme 9 Pro+ e 9 Pro, senza dimenticarsi di Realme C31, Galaxy A13, Redmi 9A e Redmi Note 11S.

I singoli prezzi sono perfettamente visibili sul sito ufficiale, dove si trovano anche i dettagli maggiormente richiesti dal pubblico.