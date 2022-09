La presentazione dei nuovi Samsung Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 ormai sono alle nostre spalle e le indiscrezioni parlano già dei nuovi top di gamma del colosso sud coreano.

Secondo queste indiscrezioni, il nuovo Galaxy S23 potrebbe avere delle cornici più grandi rispetto all’attuale Galaxy S22. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S23 potrebbe avere cornici più grandi dell’S22

Il noto Ice Universe, storicamente sempre molto attivo sul fronte Samsung e negli ultimi tempi piuttosto critico sui prossimi Galaxy S23, soprattutto dal punto di vista della fotocamera, ha pubblicato un Tweet riguardo alle cornici dei nuovi smartphone.

All’interno del tweet Ice Universe conferma la stessa differenza di dimensioni tra Galaxy S22 e S23 che avevamo riportato la settimana scorsa, con un aumento di 0,15 mm per lato. Il dato interessante è però che questi mm in più sembrano andare tutti nelle cornici e non nell’incremento dello schermo. Questo rende il dispositivo leggermente più “ingombrante”.

La differenza è certo minima, e molti utenti probabilmente non ci baderanno, ma l’estetica generale è in effetti meno “pulita” e il leaker si domanda il motivo di questa scelta di Samsung, sicuramente controcorrente. Ricordiamo che al momento si tratta solo di voci, quindi niente è confermato nonostante l’affidabilità di Ice Universe. Non ci resta che attendere per scoprire tutti i dettagli.