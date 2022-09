Da pochi giorni non è più disponibile l’offerta mobile molto apprezzata di Iliad, ovvero Iliad Flash 150. Quest’ultima proponeva infatti ben 150 GB di traffico dati a soli 9,99 euro al mese. Al suo posto, però, è tornata disponibile un’altra offerta dell’operatore telefonico francese anch’essa molto apprezzata in passato. Si tratta dell’offerta denominata Iliad Giga 120.

Iliad rende nuovamente disponibile l’offerta mobile Iliad Giga 120

Da quando è arrivato ufficialmente anche da noi, l’operatore telefonico francese Iliad ha proposto sempre offerte mozzafiato, super convenienti e con tanto da offrire. Come già accennato, da qualche giorno non è più disponibile all’attivazione l’offerta mobile Iliad Flash 150. Al suo posto, però, è tornata un po’ a sorpresa un’altra offerta del passato.

Si tratta dell’offerta denominata Iliad Giga 120, la quale era disponibile qualche tempo fa. Quest’ultima è sempre molto conveniente in quanto offre ben 120 GB di traffico dati anche con le nuove reti di quinta generazione. Con l’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Come per Iliad Flash 150, anche per Iliad Giga 120 il costo per il rinnovo mensile è molto contenuto. Si tratta infatti di 9,99 euro al mese, mentre il costo per la scheda sim è di 9,99 euro. Per poterla attivare, sarà possibile recarsi sul sito web ufficiale dell’operatore oppure recarsi presso u o dei punti vendita ufficiali Iliad. Vi ricordiamo comunque che rimangono disponibili anche altre offerte mobile dell’operatore. Tra queste, c’è ad esempio Iliad Giga 80 che include ogni mese 80 GB, minuti ed SMS illimitati verso tutti ad un costo di 7,99 euro al mese.