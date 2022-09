Esselunga attiva una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, mettendo a disposizione di ogni utente in Italia una lunghissima serie di sconti da non credere, con la possibilità di affidarsi ad una selezione di prodotti di livello, al giusto prezzo.

Il risparmio è assicurato su ogni singolo acquisto effettuato, ciò sta a significare che tutti avranno la possibilità di spendere poco su ogni prodotto, a prescindere dalla categoria merceologica di appartenenza, e sopratutto dalla dislocazione territoriale. Nel momento in cui verrà acquistata la tecnologia, è bene ricordare che verrà supportata dalla garanzia di 24 mesi, la quale comunque copre tutti i difetti di fabbrica, in modo da essere sicuri di godere della riparazione gratuita, in ogni caso.

Esselunga: le offerte sono le migliori del mese

Da Esselunga impazza una delle migliori offerte dell’anno, la possibilità di acquistare il Samsung Galaxy A13, pagandolo veramente pochissimo, poiché basteranno soli 139 euro per il suo acquisto definitivo in tutti i punti vendita dell’azienda.

Il prezzo pare sin da subito proporzionato alla qualità del prodotto stesso, in quanto include un ampio display da 6,5 pollici (un IPS LCD ma con risoluzione FullHD+), passando per il processore octa-core con frequenza di clock fino a 2Ghz, senza comunque dimenticarsi di 3GB di RAM, batteria da 5000mAh, per finire con una quadrupla fotocamera posteriore (il cui sensore principale è addirittura da 50 megapixel).

I prodotti, come anticipato, possono essere acquistati in ogni negozio in Italia.