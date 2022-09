Comet annienta Lidl ed Eurospin: tecnologia al 90% ma solo per oggi

Comet lascia ancora una volta il pubblico senza parole di fronte a tutte le grandi offerte proposte nel nuovo volantino di settembre. L’obiettivo è quello di dominare e in questo caso il celebre vettore ci riuscirà molto semplicemente grazie agli sconti applicati.

Proprio in basso potete scoprire una minima parte delle offerte, le quali sono presenti nel volantino di settembre che potete cercare su Internet.

Comet: queste sono tutte le migliori offerte di cui potete beneficiare, la tecnologia non è mai stata così conveniente

Il nuovo volantino di Comet in merito a questo mese di settembre mette in evidenza tantissime soluzioni eccezionali. La tecnologia viene venduta a costi nettamente ridotti rispetto ai concorrenti, i quali questa volta faranno fatica a tenere il passo. Il colosso dunque decide di lanciare dei supersconti che riguardano qualsiasi tipologia di merce in ambito tecnologico, anche sfociando in quello che è il vasto mondo degli elettrodomestici.

Per quanto riguarda gli smartphone, non possono passare in osservata e le occasioni che riguardano i vecchi iPhone 12. I dispositivi di Apple vengono venduti a partire da 729 € ma anche in 20 rate da 36,23 €.

Presente anche il MacBook Air con chip M1, il quale avrà un costo al pubblico di 969 €. A seguire ci sono tanti altri note book interessanti, a partire da un prezzo di 599 € fino ad arrivare a 729 € per l’HP da 17 pollici. Disponibili anche svariati tablet come il Galaxy TAB di Samsung a 699 € e tanti altri marchi di primo livello.

Ricordiamo che tutti gli articoli citati godono di due anni di garanzia una volta acquistati presso un qualsiasi punto vendita del marchio Comet.