Aumenti Amazon Prime: clienti sconvolti dai nuovi prezzi del servizio

Sono finiti i tempi in cui il servizio di Amazon Prime era abbordabile: ora la piattaforma dell’e-commerce ha deciso di effettuare delle modifiche notevoli stravolgendo completamente il portafogli degli italiani (e non solo). Ecco a quanto ammontano gli aumenti Amazon Prime.

Aumenti Amazon Prime: la notizia inaspettata quanto scioccante

Anche se probabilmente non ve ne sarete neppure accorti, sono passati già due giorni da quando Amazon ha deciso di apportare le modifiche ai prezzi degli abbonamenti. Dunque per le nuove attivazioni (ma anche per i già clienti), compresa la versione Prime Student, i costi mensili e annuali non saranno più gli stessi.

Prima di parlare degli aumenti Amazon Prime, è giusto affrontarne la definizione e l’utilità. Per chi ancora non lo conoscesse, trattasi di un servizio a pagamento che permette all’utente di ottenere spedizioni gratuite con consegna in un giorno lavorativo su oltre 2 milioni di prodotti, o in 2 o 3 giorni su molti altri. In esso sono compresi anche lo streaming musicale su Amazon Music, streaming di film e serie TV con Prime Video, Prime Gaming (Twitch) e molto altro.

I prezzi che vedremo di seguito sono aumentati in Italia, ma anche in Germania, Regno Unito, Francia e Spagna. L’iscrizione mensile di Amazon Prime ora costa 4,99 euro al mese (mentre in precedenza era di 3,99 euro al mese). Il prezzo dell’abbonamento annuale è aumentato a 49,90 euro all’anno, nonché circa 4,16 euro al mese contro i 3 euro al mese. A mutare però c’è anche Amazon Prime Student, con iscrizione mensile a 2,49 euro al mese (contro i precedenti 1,99 euro al mese), e quella annuale a 24,95 euro all’anno, pari a circa 2,08 euro al mese (contro i precedenti 18 euro l’anno, equivalenti a 1,50 euro al mese).