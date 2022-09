Unieuro raccoglie all’interno del proprio volantino la migliore occasione del periodo, la perfetta soluzione che può davvero aiutare i consumatori a spendere pochissimo su ogni acquisto, e sopratutto avere inoltre la possibilità di risparmiare al massimo anche sulla spedizione presso il domicilio.

Avete capito bene, con Unieuro potrete infatti pensare di acquistare stando comodamente seduti sul divano di casa, avendo inoltre la merce in consegna completamente gratuita, solo nel momento in cui l’ordine dovesse avere un valore immediatamente superiore ai 49 euro (a prescindere dalla categoria merceologica coinvolta).

Se volete le offerte Amazon, ed anche tanti codici sconto gratis, iscrivetevi subito a questo canale Telegram.

Unieuro shock: le migliori offerte della singola giornata

Gli smartphone sono come al solito disponibili a prezzi decisamente ridotti da Unieuro, in questo modo tutti gli utenti possono pensare di acquistare i prodotti maggiormente desiderati, come ad esempio il Redmi 10, pagandolo solamente 169 euro.

Nel caso in cui, invece, si fosse interessati ad altri brand, ugualmente interessanti, la scelta potrebbe ricadere su Galaxy S22, proposto a 749 euro, ma anche Galaxy S21 enterprise edition a 599 euro, oppure Oppo Reno8 a 349 euro, Oppo A96 a 249 euro, Realme 9 Pro a 239 euro, Realme 9 Pro+ a 369 euro, per finire con soluzioni ancora più economiche, come realme C31, redmi 9A, Redmi Note 11S, Galaxy A13 e similari.

Indipendentemente dal prodotto selezionato, ricordiamo comunque che la versione commercializzata prevede garanzia di 24 mesi ed anche la variante no brand, ovvero aggiornamenti software tempestivi rilasciati direttamente dal produttore, senza passare dall’operatore telefonico. Tutte le informazioni del caso sono disponibili online sul sito.