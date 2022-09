Secondo le speculazioni, Samsung è già al lavoro sulla serie Galaxy S23. Con l’imminente rilascio di One UI 5.0, le cose nell’area software potrebbero diventare persino occupate. Secondo i rapporti, la One UI 5 basata su Android 13 sarà rilasciata ufficialmente ad ottobre. Sebbene ciò sia improbabile, l’azienda continuerà ad aggiornare alcuni dei suoi dispositivi con l’attuale versione One UI 4.1.1. Oggi, la società ha affermato che il ramo Android 12L di One UI 4.1.1 sarà disponibile per il Samsung Galaxy Z Fold2 nel 2020.

Nel caso te lo fossi perso, il Samsung Galaxy Z Fold4 è stato il primo telefono Android a spedire con Android 12L pronto all’uso. Il livello ‘L’ è un aggiornamento minore che include una serie di miglioramenti per dispositivi di grandi dimensioni e smartphone pieghevoli. Samsung ha iniziato ad aumentare la disponibilità del suo software basato su Android 12L sui dispositivi esistenti dopo averlo lanciato. L’aggiornamento è già disponibile per le serie Galaxy Z Fold3, Z Flip3 e Tab S8.

Galaxy Z Fold2, arriva l’aggiornamento

Il Samsung Galaxy Z Fold 2 riceverà l’aggiornamento con il numero di build F916BXXU2HVHA. I clienti in Germania stanno ricevendo l’aggiornamento. Tuttavia, prevediamo che più località si uniranno al lancio nel prossimo futuro. Vale anche la pena ricordare che l’aggiornamento porta il telefono al livello di patch di sicurezza di settembre, che è il più recente accessibile.

La barra delle applicazioni è la caratteristica che spicca in One UI 4.1.1. Migliora le capacità multitasking, rendendo l’esperienza più fluida. Gli utenti possono salvare le loro app preferite e passare rapidamente da una all’altra. C’è anche una nuova opzione di ridimensionamento delle finestre che migliora l’esperienza multitasking.

Gli utenti possono anche avviare la visualizzazione multitasking con un gesto multi-touch con due dita. L’aggiornamento Galaxy Z Fold2 include anche un nuovo strumento di estrazione di testo per l’app fotocamera stock. La tastiera Samsung ha maggiori opzioni di personalizzazione. I miglioramenti alla ricerca di file si fanno strada anche in I miei file. Ultimo ma non meno importante, sono state aggiunte nuove opzioni di personalizzazione dello sfondo.