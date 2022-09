Ologrammi interattivi: la giornata lavorativa non sarà più la stessa grazie all'IA

Presto cambierà tutto e gli artefici della rivoluzione saranno gli ologrammi interattivi a grandezza naturale e realtà aumentata. L’idea nasce da una startup denominata Hypervsn che ha l’obiettivo di trasformare il mondo lavorativo e renderlo unico. Come? Un’installazione olografica proietterà un’immagine tridimensionale scelta da noi, per poi scansionare il nostro corpo tramite un sistema di tracking e abbinare i movimenti a quello olografico. Per intenderci, una sorta di The Sims del futuro. In questo modo gli eventi dal vivo e le riunioni aziendali non saranno più gli stessi.

Ologrammi interattivi: tutti i dettagli sulla startup

Inutile dire che la domanda è già ampia. A confermarlo vi è Mark Smith, proprietario e CEO di 3D Hologram Rentals, il quale ha annunciato: “C’e una domanda incredibilmente ampia per questa tecnologia”. Ora penserete “è ovvio che l’oste ti dirà che il vino è buono”, noi invece vi rispondiamo in suo favore dicendo che l’intelligenza Artificiale ci stupirà sempre di più, è tutta questione di tempo. D’altronde “Meeting, eventi privati, campagne di marketing, tutti saranno entusiasti di poter controllare questa tecnologia”.

Qui di seguito vi è già una lista di tutte le possibili utilità degli ologrammi interattivi.

Istruzione

Gli ologrammi a controllo totale del movimento potranno tornare utili per la formazione e l’educazione, utilizzandoli quindi nelle scuole e nelle università (lezioni di anatomia e fisica).

Marketing

Con l’IA sarà molto più facile vendere un nuovo prodotto, una linea di abbigliamento, un marchio o un film.

Collaborazione

Anche le collaborazioni a distanza saranno più semplici con gli ologrammi a grandezza naturale, poiché un ipotetico responsabile marketing potrà presentare un prodotto a Roma mentre è fisicamente in America.

Intrattenimento

Videogiochi olografici, Pièce teatrali in contemporanea su più palchi: prepariamoci a vedere l’impossibile.