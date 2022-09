MediaWorld fa letteralmente impazzire i consumatori italiani, arrivano infatti tantissimi sconti per riuscire a spendere poco o niente sui migliori prodotti in circolazione, e sopratutto avere la possibilità di accedere agli smartphone più in voga del periodo.

La campagna promozionale è perfettamente allineata con le migliori occasioni del periodo, ciò sta a significare che la disponibilità sul territorio nazionale è garantita anche sul sito ufficiale, il quale permette al cliente di ricevere la merce presso il domicilio, previo pagamento di un piccolo contributo aggiuntivo.

MediaWorld da pazzi: ecco il volantino migliore

Grazie allo Sconto World, gli utenti si sentono davvero liberi di acquistare praticamente ciò che vogliono riuscendo nel contempo a spendere cifre sempre più basse ed economici. I migliori smartphone partono ad esempio dal Samsung Galaxy A13, disponibile a 149 euro, oppure anche galaxy S22+ a 899 euro, Oppo A54s a 183 euro, il bellissimo Apple iPhone 12, il cui prezzo finale è di 739 euro, oppure anche Xiaomi 12 Lite a 449 euro, senza dimenticarsi del Redmi Note 11 Pro 5G, disponibile a 284 euro.

Sono ottimi anche gli sconti legati al mondo dei wearable, dove sarà possibile trovare Amazfit GT3 a 119 euro, oppure anche l’Apple Watch Series 7 GPS a soli 408 euro (nella variante da 45mm).

Questo e moltissimo altro ancora vi attende da Mediaworld nel periodo corrente, dove sarà possibile acquistare cuffiette scontate del 50%, televisori ed elettrodomestici a prezzi incredibilmente più bassi del normale. Per i dettagli collegatevi al sito ufficiale.