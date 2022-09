Lidl si ritrova ad avere la possibilità di spingere i consumatori verso un risparmio quasi impareggiabile, almeno in confronto a quanto siamo solitamente abituati a vedere. I prezzi sono decisamente più bassi del normale, ed inoltre è possibile pensare di acquistare anche la tecnologia, riuscendo a spendere sempre molto poco.

Il volantino, che potete trovare ampiamente descritto nel nostro articolo, è da considerarsi disponibile solamente nei negozi fisici, in altre parole gli acquisti possono essere completati solamente da coloro che decideranno di recarsi personalmente presso gli stessi, indipendentemente dalla dislocazione territoriale.

Lidl: le offerte sono da pazzi, ecco gli sconti migliori

Innumerevoli prodotti per la cucina sono in forte promozione da Lidl in questi giorni, uno dei più interessanti è sicuramente la friggitrice ad aria calda, con ben 9 funzioni in 1, in vendita a 99 euro.

Scorrendo le pagine della campagna, scopriamo poi la presenza del doppio fornello elettrico da 29 euro, oppure una importante selezione di accessori per la cucina firmati Termozeta, il cui prezzo è di 14,99 euro. Per gli amanti dei toast e dei waffle, la soluzione perfetta potrebbe essere la tostiera 3 in 1, in vendita a soli 24,99 euro.

Le occasioni, e gli sconti, fioccano letteralmente da Lidl, sono infatti disponibili anche altri prodotti, come per il fai da te e simili, in vendita a prezzi più che abbordabili rispetto a tantissime altre proposte disponibili sul mercato (come da Conad o eurospin).