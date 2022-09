Esselunga sfida tutti con una proposta assolutamente incantevole, ed arricchita con i prezzi che ogni utente avrebbe mai sperato di vedere nel periodo corrente. Il risparmio raggiunge livelli inattesi fino a poco tempo fa, con la possibilità di acquistare anche i prodotti più in voga del periodo.

La soluzione, che potete trovare ampiamente descritta nel nostro articolo, è da considerarsi disponibile solamente recandosi personalmente in negozio; ciò sta a significare, in parole povere, che gli acquisti potranno essere completati da chiunque deciderà di avvicinarsi al punto vendita più vicino alla propria residenza.

Esselunga è pronta per fare faville con questi prezzi

In seguito ad un bellissimo Speciale Multimediale, ecco arrivare la più classica offerta tech di Esselunga, all’interno del quale è possibile trovare il Samsung Galaxy A13, lo smartphone più economico della serie Galaxy, in vendita infatti a soli 139 euro.

Nell’eventualità in cui effettivamente non conosciate il prodotto in questione, ricordiamo essere dotato di un display da 6,5 pollici di diagonale (risoluzione FullHD+), passando anche per la personalizzazione grafica One Ui, sistema operativo Android 12, ma anche il processore octa-core fino a 2Ghz di frequenza di clock, ben 3GB di RAM, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore principale da 50 megapixel), finendo con la splendida batteria da 5000mAh, in grado infatti di supportare una ricarica rapida a 15 watt.

L’acquisto, come anticipato, potrà essere completato solamente in negozio, entro e non oltre il 29 settembre.