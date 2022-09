Energia illimitata con questo dispositivo: potete acquistarlo e pagare meno in bolletta

I tempi del genere sono difficili da ricordare nella storia italiana, almeno per quanto riguarda ciò che si sta vivendo da qualche mese a questa parte. La crisi, quella di cui si vocifera da anni e che in molti hanno potuto provare sulla propria pelle, ci sarebbe accentuata di due o tre volte con l’arrivo della guerra tra Ucraina e Russia.

Proprio per questo ne è scaturita una crisi dell’energia, la quale avrebbe condotto a bollette sempre più salate e quindi costi nettamente lievitati rispetto al passato. Il prezzo da pagare di una qualsiasi bolletta dell’elettricità sarebbe in alcuni casi triplicato, mettendo sul lastrico negozianti e proprietari di casa, i quali non saprebbero più come fare per risparmiare. Oltre alle imminenti disposizioni da parte del governo che razionerà l’energia in alcuni orari, ci sono però delle soluzioni fai-da-te che potrebbero essere utilizzate. Sono tantissimi gli utenti che sul web cercano metodi per avere energia senza limiti gratis, ma le opzioni da scegliere sono davvero poche.

Energia senza limiti: ci sarebbe il metodo perfetto per ottenerla direttamente dal sole e incamerarla in un generatore

Tutto quello che dovreste fare sarebbe acquistare uno di quei generatori di ultima generazione. Stiamo parlando di dispositivi provvisti di attacchi per spine della corrente usuali ma anche di porte USB oltre che di adattatori da 12V.

Jackery ad esempio è leader nel settore e con la sua nuova proposta offre fino ad un massimo di 1000W erogabili. Il generatore viene venduto con un pannello solare che consente di acquisire gratis energia dal sole per ricaricare direttamente al generatore. A quest’ultimo potrete poi attaccare ciò che vorrete fino alla potenza che contiene, per cui anche una lavatrice o qualsiasi altra cosa che avete in casa.