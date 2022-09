Conad propone al pubblico italiano una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, con la possibilità di accedere ad una lunghissima serie di prezzi bassi, ma sopratutto alla possibilità di scoprire e conoscere da vicino anche la tecnologia più economica.

Il risparmio è assolutamente di casa da conad, con la nuova soluzione, infatti, tutti si ritroveranno ad avere la possibilità di accesso ad una lunghissima serie e selezione di prodotti di tecnologia, con acquisto diretto in ogni singolo negozio sparso per il territorio nazionale (ma non il sito ufficiale).

Conad: le nuove offerte sono assurde, ecco gli sconti

L’attuale volantino Conad permette agli utenti di raggiungere un elevatissimo livello di risparmio, il prodotto più performante e costoso dell’intera selezione non è altro che un ottimo televisore LED LG, dal prezzo finale di soli 399 euro.

Le altre proposte della campagna promozionale sono più che altro legate a veri e propri elettrodomestici, quali possono essere la planetaria Ariete, acquistabile a 139 euro, il forno per pizza G3 Ferrari, acquistabile a 89 euro, il mixer ad immersione Moulinex, il cui prezzo si aggira sui 39 euro, senza dimenticarsi del forno microonde Candy a 69 euro, oppure la bellissima tostiera Tosta e Griglia di Imetec, in vendita nel periodo a circa 34,90 euro.

Le offerte del volantino Conad non terminano ovviamente qua, se volete conoscerle da vicino, avendo così la possibilità di risparmiare al massimo, collegatevi al sito.