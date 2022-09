Amazon: c'è un regalo per voi, messaggio per 10.000 persone

Purtroppo per il suo nome, Amazon deve fronteggiare anche situazioni molto spiacevoli che spesso possono andare ad inficiare sul grande percorso fatto fino ad oggi. Infatti il colosso si ritrova a più riprese a dover combattere contro le truffe che si servono del suo nome per essere quanto più convincenti possibili. Qualsiasi truffa utilizzi infatti il nome di Amazon, sa di poter andare a segno vista la grande credibilità di cui gode il famoso brand mondiale.

Circolano infatti in rete una serie di messaggi finti con il nome di Amazon su alcuni prodotti in esistenti che potrebbero andare in regalo a coloro che rispondono a un quiz. Chiaramente non esiste niente di vero su questa situazione, ma allo stesso tempo è molto semplice cascare in un inganno molto difficile da risolvere.

Quello che troverete scritto all’interno della finestra che ormai è riuscita a colpire migliaia e migliaia di persone, sarà quanto segue:

“Salve, siamo lieti di annunciare che regaleremo 10.000 prodotti non più vendibili perché restituiti dai nostri clienti. Rispondete a questo breve quiz, trovate il premio nascosto e vincete gratuitamente un fantastico regalo esclusivo!”.

Amazon: come fare ad identificare la truffa

I link attraverso i quali arrivano queste truffe fanno molto spesso parte della serie tinyurl5.ru. Oltre al messaggio che vi abbiamo indicato sopra dunque, avrete anche quest’altro indicatore. L’obiettivo della truffa e farvi cliccare sul link stesso per aprire il browser dello smartphone con una pagina che apparentemente sembrerebbe di Amazon.

Ovviamente evitate di cliccare sul collegamento, oltre che di diffondere il messaggio magari a qualche altro utente. Potrebbe diventare una catena.