Whatsapp Beta: con questo trucco nessuno saprà quando sei online

Entri per sbaglio su Whatsapp dopo ore passate cercando di non aprire e di conseguenza rispondere ai messaggi in arrivo. Eppure un secondo di distrazione può essere definitivo, poiché in quel lasso di tempo la persona che è in attesa di risposta vedrà il tuo stato online e ti presserà affinché tu non ti faccia vivo. Ebbene, finalmente è emerso un trucchetto di Whatsapp Beta che regalerà agli utenti della piattaforma un po’ di privacy e relax in più.

Whatsapp Beta: tutte le novità dalla piattaforma

Potranno accedere alla nuova funzione presente all’interno della beta 2.22.20.9 soltanto una piccola parte di utenti.

Dalle foto trapelate è possibile notare che chi è in possesso della beta potrà facilmente verificare da Impostazioni WhatsApp > Account > Privacy, se è presente la nuova selezione di stato. Se la funzione è attiva, basterà cliccare su “same at last seen” per limitare lo stato online solo a coloro che possono già vedere la tua ultima visita. Al contrario, se nessuno può vedere l’ultimo accesso, nessuno potrà accorgersene quando si è attivi su WhatsApp in tempo reale.

Passiamo ora al dunque, tralasciando i privilegi alla parte Beta. Al momento non ci è dovuto sapere quando l’azienda estenderà il rollout a tutti, ma possiamo comunque dirvi che trattandosi di una modifica semplice è molto probabile che ci sarà dapprima una fase beta estesa e poi il rilascio pubblico definitivo. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti dalla piattaforma. Intanto vi spoileriamo che presto Whatsapp integrerà delle novità circa la versione desktop, come per esempio la possibilità di modificare i messaggi già inviati.