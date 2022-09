Unieuro riesce a catturare l’attenzione dei consumatori italiani con il lancio di un volantino assolutamente invitante, nonché ricchissimo di occasioni che possono spingere anche i più restii all’acquisto di nuovi smartphone di fascia più o meno alta.

Il volantino riparte da dove si era fermato, ovvero con la possibilità di godere di ottime riduzioni di prezzo, sia che vi rechiate in negozio, che sul sito ufficiale. A prescindere da tutto ciò, infatti, gli acquisti potranno essere completati al medesimo prezzo finale, ed inoltre è prevista la consegna gratuita presso il domicilio, nel momento in cui, ad esempio, si dovessero spendere più di 49 euro.

Unieuro assurda: scoperti i nuovi sconti del momento

Con la nuovissima campagna promozionale gli utenti sono pronti a dire la propria nel mercato della rivendita di elettronica, infatti sono disponibili tantissimi smartphone a cifre estremamente ridotte, almeno in confronto al listino originario. La fascia maggiormente coinvolta rientra nei 400 euro di spesa finale, e convince infatti con l’acquisto di uno a scelta tra realme GT Master Edition, TCL 306, Oppo A16, Galaxy A33, Galaxy A53, Redmi Note 11 Pro, Realme 9i ed anche il recente Oppo A96.

I modelli di smartphone in promozione sono davvero tantissimi, anche per quanto riguarda la fascia alta, dove sarà possibile trovare il galaxy S22 Ultra 5G, acquistabile con un esborso finale di 999 euro, oppure anche il Galaxy Z Flip4, disponibile a 1149 euro, sempre no brand e con garanzia di 24 mesi.