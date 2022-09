Trading Online: l'incubo è appena iniziato, attenti alla mega truffa

La situazione aggiornata ad una settimana fa riguardante le frodi online era già di per sé imbarazzante, con picchi di 170 casi e 5 milioni di perdite in E-R per le vittime. E questa è solo una piccola parte dei dati, visto che si tratta di rilevazioni limitate al territorio dell’Emilia-Romagna in base ai primi otto mesi del 2022. Tenendo presente dell’andazzo, e della costante diffusione del trading online, si prospettano mesi fruttiferi per i criminali e ben più critici per le vittime. Cosa sta accadendo? A far luce sul fatto vi è Alessandra Belardini, nuovo dirigente del compartimento Polizia postale e delle comunicazioni.

Trading Online: come funziona la frode?

Belardini raccomanda di stare con gli occhi ben aperti e di informarsi prima di addentrarsi in investimenti che promettono guadagni immediati ed eccezionali. Questo perché nella rete circolano dei finti broker che contattano le vittime, (soprattutto gli over 65), con banner sui social network o al telefono. Secondo gli investigatori, gli hacker inizialmente fanno investire piccole cifre come 200-300 euro, conducendo il malcapitato su portali pericolosi.

Dopodiché, a seguito dell’invito alla vittima verso l’aumento degli investimenti, appena questa chiede di monetizzare parte dei guadagni, il criminale cerca in ogni modo di convincerla a non farlo e se questa insiste l’hacker sparisce.

Ogni giorno arrivano denunce di casalinghe, pensionati, artigiani che hanno perso cifre impressionanti a causa dei truffatori, raggiungendo persino i 500mila euro di perdite a Bologna. Ad ogni modo per qualsiasi bisogno la Polizia mette a disposizione il commissariato online, al quale ci si potrà rivolgere in ogni momento della giornata anche via mail.