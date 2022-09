TIM annuncia le offerte con cui distrugge Vodafone: ecco 100GB con pochi euro

Come tutti gli altri gestori, TIM sta cercando di sfruttare il momento per riportare dalla sua parta la maggioranza degli utenti scappati via in passato. Ovviamente il mezzo per rendere possibile tutto questo sono le offerte, sia mobili che fisse. Dal punto di vista mobile però il provider sta dando un qualcosa in più, mettendo in campo tutti i suoi sforzi per lottare contro l’agguerrita concorrenza di gestori del calibro di Vodafone e Iliad. Da non sottovalutare poi anche quelli virtuali, i quali stanno dando tutto anche per quanto riguarda i prezzi di vendita che non sono mai stati così bassi.

TIM dunque vuole fare del suo meglio, mettendo in gioco le migliori offerte mobili mai viste prima. Ricordiamo che ogni soluzione da parte del gestore metterà gli utenti in condizione di avere il meglio sia per quanto riguarda i contenuti che per quanto riguarda il prezzo. Da non sottovalutare poi anche l’aspetto qualità, visto che TIM risulta uno dei gestori con la rete più estesa in tutto il paese.

TIM: le due offerte sono disponibili per pochi euro mensili, ci sono fino a 100 giga

In questo momento ci sono due offerte che non potete lasciarvi scappare, chiaramente propendendo per quella che fa più al vostro caso. La prima è la TIM Wonder Five, promozione che con 7,99 € al mese mette a disposizione 70 giga con tutto senza limiti.

Basterà poi spendere solo 2 euro in più al mese per avere la versione successiva, quella che comprende sempre tutto senza limiti con 70 giga ma con la connessione 5G attiva.