MD Discount mette letteralmente il bastone tra le ruote alle dirette concorrenti del mercato, con il lancio di una incredibile campagna promozionale che convince tutti i consumatori a spendere decisamente poco, in questo modo il risparmio è alla portata di tutti.

Il volantino è assolutamente convincente sotto molteplici aspetti e punti di vista, in primis la possibilità di risparmiare sull’acquisto di alcuni dei migliori dispositivi in circolazione, tra cui ad esempio la tecnologia di ultima generazione. I prezzi sono economici ed alla portata di tutti, gli acquisti potranno necessariamente essere completati in ogni negozio in Italia.

MD Discount: le offerte sono da non credere, ecco i prezzi più bassi

MD Discount ha recentemente rinnovato la propria serie di offerte legate alla tecnologia, promettendo al consumatore finale un risparmio che va ben oltre i beni di prima necessità e gli alimentari. Proprio in questi giorni risulta possibile pensare di acquistare un frigorifero combinato Samsung da 499 euro, passando anche per altri elettrodomestici di marca.

Da non trascurare la presenza di una lavatrice candy a carica frontale da 299 euro, oppure anche la lavatrice Crystal Clean da 7kg di Samsung a 349 euro, per finire con la asciugatrice Beko da 8kg a soli 359 euro. Proseguendo nell’analisi del volantino incrociamo anche il forno elettrico Pop Evo di Candy da 184 euro, con la lavastoviglie 13 coperti di Beko a soli 219 euro.

Tutti questi prodotti, lo ricordiamo, possono essere acquistati senza problemi in ogni negozio in Italia.