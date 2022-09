Il mese di settembre ci ha riservato non poche novità per quanto riguarda il settore tech degli smartphone. Durante questo mese sono stati infatti presentati numerosi nuovi dispositivi interessanti, e uno degli ultimi arrivato è il nuovo iQOO Z6 Lite. Quest’ultimo si distingue per essere il primo smartphone al mondo ad essere alimentato dall’inedito processore di fascia bassa, ovvero il soc Snapdragon 4 Gen 1.

Arriva iQOO Z6 Lite, il primo smartphone al mondo con il soc Snapdragon 4 Gen 1

Il sub brand di Vivo ha da poco tolto i veli sul suo nuovo smartphone. Si tratta del nuovo iQOO Z6 Lite e, come già accennato, quest’ultimo si distingue per un importante primato. Ci troviamo infatti di fronte al primo smartphone al mondo alimentato dal nuovo processore di fascia bassa di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 4 Gen 1.

Si tratta di un nuovo soc realizzato con un processo produttivo a 6 nm ed è in grado di supportare la nuova connettività 5G. Sono poi diversi i tagli di memoria disponibili, tra cui 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD fino a 1 TB.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, sul fronte abbiamo un display IPS LCD con una diagonale da 6.58 pollici in risoluzione 1080 x 2408 pixel con un refresh rate da 120Hz e con un touch sampling rate di 240Hz. La batteria ha infine una capienza di 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 18W.

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo iQOO Z6 Lite sarà disponibile per il mercato indiano ad un prezzo di partenza di circa 180 euro al cambio.