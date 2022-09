A fornire alcune informazioni sui Pixel 7 a pochi giorni dal lancio non è la solita macchina delle indiscrezioni ormai più che esperta nello scovare dettagli e particolari da svelare prima della presentazione ufficiale ma la stessa Google. Sul sito ufficiale di Google Giappone sono apparse tutte le colorazioni nelle quali sarà possibile acquistare i due top di gamma ormai più che prossimi al lancio ufficiale.

Google Pixel 7: ecco i colori disponibili!

Google utilizza un modo molto originale per presentare le colorazioni nelle quali rilascerà i suoi top di gamma. Tra soli pochi giorni si terrà l’evento di lancio ma l’azienda propone una piccola anticipazione sui suoi dispositivi.

Riprendendo la strategia adottata lo scorso anno, il colosso propone i suoi Pixel 7 in forma Google Original Chips, tramite le quali illustra le varie colorazioni previste.

L’immagine qui riportata mostra le Snow Chees Flavor, Salty Lemon Flavor, Obsidian Pepper Flavor e Hazel Onion Flavor. Ogni variante rappresenta uno dei colori dei due dispositivi in arrivo.

Il colosso rilascerà i top di gamma Pixel 7 e Pixel 7 Pro il sei ottobre e nella stessa occasione annuncerà al suo pubblico il tanto atteso Pixel Watch. Lo smartwatch avrà un display di forma circolare e sarà il principale rivale dell’appena arrivato Apple Watch Series 8 e dell’affermato Samsung Galaxy Watch 5.

Apple potrebbe essere il modello di riferimento per Google che, stando alle più recenti indiscrezioni, potrebbe proporre anche un Pixel 7 Mini. Il dispositivo potrebbe non distinguersi dai modelli già confermati per le sue specifiche ma esclusivamente per le dimensioni.