Uno dei cambiamenti più evidenti con il rilascio di iOS 16 è la possibilità per gli utenti di personalizzare la schermata di blocco utilizzando i widget. Molti sviluppatori di app, come Facebook, hanno lavorato per rendere i loro programmi pronti per iOS 16. L’app di proprietà di Meta ha aggiornato discretamente la sua app questa settimana per incorporare il supporto per iOS 16 e i widget di blocco schermo. Puoi scegliere tra due widget di blocco schermo di Facebook.

Il widget Compleanni in sintesi è disponibile in due dimensioni. La prima scelta è un quadratino che mostra quanti dei tuoi amici festeggiano i loro compleanni oggi. La seconda scelta è un rettangolo più grande con i nomi dei tuoi amici che oggi festeggiano i loro compleanni.

Facebook ha rilasciato due nuovi widget

Tocca e tieni premuta la schermata di blocco per visualizzare il menu Modifica, quindi fai clic sul pulsante ‘Personalizza’ per aggiungere i nuovi widget. Puoi quindi toccare la riga in cui desideri aggiungere o sostituire i widget da questa modalità di modifica. Quindi, scorri le impostazioni dell’app e scegli Facebook. Puoi quindi scorrere per vedere i widget disponibili e scegliere quale aggiungere. Dopo aver selezionato la tua scelta, esci dalla schermata Aggiungi widget e tocca Fine per salvare le modifiche.

Facebook è solo una delle numerose app in competizione per un posto nella schermata di blocco. Molte opzioni di personalizzazione, viaggi, produttività, cibo, meteo, salute e widget musicali sono disponibili da programmi come Motivation, TripIt, Pestle e altri. Inoltre, Google ha dichiarato che nelle prossime settimane fornirà widget per la schermata di blocco di iOS 16 per app essenziali, tra cui Ricerca, Chrome, Gmail, Mappe e altri.