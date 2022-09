Eurospin torna a fare la voce grossa nel mercato della rivendita di elettronica, mediante il lancio di una campagna promozionale che non sembra ammettere assolutamente repliche sul territorio, anzi decide di promuovere una serie di ottime offerte speciali, pensate per invogliare il consumatore a recarsi il prima possibile in negozio.

Gli acquisti, in netto contrasto con quanto vediamo ad esempio da Unieuro stessa, dovranno sempre essere completati dai consumatori che sceglieranno di recarsi personalmente in negozio, in quanto al giorno d’oggi non sarà possibile fare affidamento sul sito ufficiale, almeno per quanto ne concerne l’acquisto della tecnologia.

Eurospin è incredibile: offerte davvero assurde per tutti

Eurospin si ritaglia un grandissimo spazio nel cuore degli utenti italiani, mediante il lancio di una spettacolare campagna promozionale con la quale offrire addirittura la possibilità di avere un prodotto ad 1 euro. La soluzione corrente, infatti, permette di aggiungere solamente la cifra indicata, per ottenere in cambio un frullatore ad immersione, dopo aver speso almeno 35 euro, indipendentemente dalla tipologia della merce aggiunta al carrello.

Con la soluzione corrente, ad ogni modo, si estendono all’infinito le possibilità di acquisto, data la presenza di innumerevoli elettrodomestici di marca Enkho e Airdes, tutti disponibili a meno di 100 euro, senza comunque dimenticarsi della disponibilità di un bellissimo Wiko Y52. Il prodotto in questione viene infatti proposto a soli 49 euro, una cifra di tutto rispetto per le prestazioni garantite dallo stesso.