CUPRA ha introdotto alcune novità interessanti per la sua elettrica CUPRA Born in concomitanza dell’arrivo del Model Year 2023.

Nelle nuove auto elettriche i servizi digitali assumono un ruolo ancora più centrale di prima. Di fatto, non è un caso che moltissime case automobilistiche stiano investendo parecchi capitali in questo settore specifico.

Se possiamo fare un paragone, le auto elettriche attuali stanno assumendo sempre di più la somiglianza di veri e propri computer su 4 ruote. Di conseguenza, non c’è da sorprendersi se i produttori stanno ponendo particolare attenzione ad introdurre nuovi servizi digitali.

“L’aggiornamento continuo è l’elemento che segna il cambio di passo nel mondo della connettività, dando al cliente la sicurezza di avere una vettura in costante evoluzione, sempre aggiornata”.

CUPRA Born: tutte le caratteristiche della nuova elettrica della Casa spagnola

CUPRA ha fatto sapere che c’è stato anche il miglioramento dell’ecosistema CUPRA CONNECT Gen4, con l’aggiunta di nuove funzionalità disponibili sia tramite app MyCupra Connect, sia sul sistema di infotainment di CUPRA Born.

Una delle novità più interessanti è senz’altro anche l’introduzione di diversi profili utente. In questo modo, la registrazione del primo utente in fase di enrollment verrà configurato come utente primario che avrà accesso a tutte le funzionalità disponibili.

Per quanto riguarda invece la funzione“reportistica sullo status del veicolo”, questa verrà spostata nel pacchetto Safety & Service. Così facendo, si farà in modo che il servizio sia sempre incluso gratuitamente per tutti gli automobilisti.

Il pacchetto che comprende Navi System, ACC predittivo, High 2 Beam Assist, Traffic SigRecognition, Side Assist, Travel Assist, Top view Camera, Intelligent Park Assist ad un prezzo pari a 2.150 euro.

Tra le altre novità di CUPRA c’è anche il cavo di ricarica Mode 2 per la ricarica domestica incluso nel Cargo Pack, il quale passa da 8 a 10 Ampere. Per concludere, torna di nuovo sia per CUPRA Born che per CUPRA Born e-Boost.

CUPRA Born è disponibile sul mercato italiano a partire da 41.100 euro chiavi in mano per la versione con motore elettrico da 150 kW (204 CV) alimentato da una batteria da 58 kWh (utilizzabili).