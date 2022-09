Conad risolve tutti i problemi d’acquisto degli utenti italiani, mediante il lancio di una nuovissima campagna promozionale atta a favorire l’acquisto da parte dei consumatori, con prezzi sempre più economici ed alla portata di tutti.

Il volantino ripercorre alla perfezione quanto di buono speravamo di vedere, infatti gli acquisti sono sempre disponibili in ogni negozio in Italia, con la possibilità aggiuntiva della garanzia della durata complessiva di 24 mesi, sempre e solamente legata alla tecnologia di ultima generazione. Da segnalare l’assenza di alcuna differenza contrattuale, o meglio di prezzo, a prescindere dalla dislocazione territoriale.

Conad: le offerte sono veramente incredibili

Con Conad non si scherza, il volantino dell’ultimo periodo rappresenta il giusto compromesso per coloro che sono alla ricerca di una delle migliori occasioni per acquistare notebook e tablet di ultima generazione.

I modelli che attualmente sono disponibili sono pochi ma buoni, e vanno a toccare ad esempio il tablet microtech e-tab da 10,1 pollici, disponibile all’acquisto a soli 99 euro, caratterizzato comunque da due fotocamere posteriori, pensando comunque ad un display HD IPS LCD, ed anche sistema operativo Android 10, per finire con ben 3GB di RAM.

Nell’eventualità in cui si volesse invece acquistare un notebook, segnaliamo la possibilità di affidarsi all’HP 255G8, un modello decisamente economico, infatti acquistabile a soli 249 euro (nella sua versione da 4GB di RAM). Ogni altra informazione in merito al volantino, è rimandata direttamente alle pagine che trovate sul sito.