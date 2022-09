Artemis I: colpo di scena, mancano pochi giorni al nuovo lancio

Cambio di programma per quanto riguarda il lancio previsto per il 23 settembre. Le ragioni pongono le loro fondamenta a partire dal 3 settembre, data in cui si manifestò una perdita d’idrogeno non indifferente. Fortunatamente la NASA è riuscita nel tempo a ripararla sostituendo le guarnizioni sul QD (Quick Disconnect), tuttavia la data del test criogenico è stata necessariamente spostata al 21 settembre. Dunque, in totale ci vorranno almeno quattro giorni in più per il lancio.

Artemis I: le nuove date del lancio

Se tutto va bene la data ufficiale per assistere al lancio di Artemis I è il 27 settembre, ma ce ne sarà anche una seconda il 2 ottobre. Dunque i tentativi dipenderanno innanzitutto dal risultato del test del 21, ma anche da ciò che deciderà l’Estern Range.

La NASA sta aspettando i permessi per prolungare la durata delle batterie dell’FTS, il Flight Termination System dell’SLS. Qualora il responso fosse negativo, un ente che controlla la sicurezza dei voli spaziali dalla Florida, SLS dovrà ritornare al VAB per ricaricare le batterie. Di conseguenza la partenza di Artemis 1 si sposterà ulteriormente al prossimo Launch Period. Il periodo di lancio attuale si chiude il 4 ottobre. Il prossimo durerà dal 17 ottobre al 31 ottobre. (Ah, dimenticavamo! Per il 3 ottobre è previsto anche il lancio della missione Crew-5 verso la ISS.)

Se non avete ancora chiaro cosa stia accadendo ad Artemis I, qui di seguito troverete una tabella riassuntiva con le durate e gli orari.