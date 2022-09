Nonostante l’attesa sia durata diversi anni, finalmente Apple inizierà a fornire le note di rilascio per gli aggiornamenti firmware rilasciati su AirPods.

Fino ad oggi non veniva specificata nessuna informazione, ma questo modus operandi sarà destinato a cambiare molto presto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple pronta a fornire le note di rilascio per gli aggiornamenti AirPods

Come notato dai colleghi di MacRumors , Apple ha pubblicato una nuova pagina sul sito Web di supporto che è stata chiamata ‘Informazioni sugli aggiornamenti firmware AirPods‘. La pagina, che è nuova di zecca, cerca di fornire agli utenti informazioni non solo sulle versioni del firmware rilasciate per la sua gamma di AirPods, ma anche di approfondire ciò che effettivamente comportano questi aggiornamenti.

Si tratta di fatto della prima volta per Apple in quanto, prima di oggi, la società ha sempre rilasciato le nuove versioni del suo firmware per AirPods senza alcuna nota, così risultava impossibile distinguere un semplice minor update da uno più corposo, con il quale magari sarebbero arrivate nuove funzioni.

Parlando di novità in casa Apple, non possiamo non ricordarvi che lo scorso 7 settembre l’azienda di Cupertino ha introdotto i nuovi AirPods Pro 2, andando a proporre un inedito modello dopo 3 anni dal precedente. Gli AirPods Pro 2 presentano una serie di miglioramenti tra cui il nuovo processore H2, un sistema di altoparlanti riprogettato, una cancellazione del rumore più efficace, sensori capacitivi per la regolazione del volume e una custodia di ricarica ridisegnata che assicura una maggiore durata della batteria.