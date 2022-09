Amazon: c'è un nuovo regalo per tutti, ecco il messaggio in arrivo

Tutti tendono a fidarsi quando vedono i nomi più importanti in un ambito in generale, soprattutto quando ci sono dei veri colossi di mezzo. Proprio per questo bisogna stare molto attenti, siccome i truffatori giocano tanto proprio su questo aspetto. Leggere di gestori dei nomi altisonanti o di aziende famosissime nel loro settore non deve farvi rilassare, potrebbe esserci un trucco dietro tutto questo.

Proprio durante gli ultimi tempi sembrerebbe essere tornata una truffa molto sanguinaria, la quale avrebbe portato a termine il suo compito in più occasioni e truffando le persone. Abbiamo infatti verificato che stanno girando di nuovo dei messaggi a nome di Amazon, i quali ovviamente sono finti. Si parla di 10.000 prodotti non venduti, i quali potrebbero andare in regalo a tutti coloro che riescono a rispondere ad un quiz molto semplice. Chiaramente non c’è nulla di vero in tutto questo, visto che la truffa era già stata scoperta diversi mesi fa.

La nuova truffa utilizza il nome di Amazon per imbrogliare le persone: state molto attenti

Si tratta di una nuova campagna phishing, la quale vuole in ogni modo convincere le persone che quello che stanno per fare sia utile. Il primo obiettivo dei truffatori è utilizzare un nome importante che infonde fiducia, ovvero Amazon.

All’interno del messaggio sembra tutto bene architettato con anche il logo del famoso colosso in bella vista. L’obiettivo sarà quello di far abbassare le difese alle vittime, le quali si andranno a fidare svolgendo quindi il quiz. State molto attenti perché potreste perderci diversi soldi come è successo a tante persone.