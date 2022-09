Con il nuovo volantino di Unieuro, gli utenti al giorno d’oggi si ritrovano a poter approfittare di una bellissima selezione di sconti speciali che riescono a spingere ad un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative, e sopratutto ad una serie di terminali di fascia molto alta.

La campagna promozionale rappresenta per tutti il miglior rapporto qualità/prezzo possibile, data comunque la disponibilità della stessa presso praticamente qualsiasi negozio in Italia, oltre che naturalmente sul sito ufficiale di Unieuro stessa. Dovete ricordare, inoltre, che gli acquisti prevedono la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale però riesce a coprire solamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali che gli utenti potrebbero effettivamente causare.

Unieuro shock: scoperti i migliori smartphone in offerta

Con il volantino Unieuro gli utenti sono davvero liberi di accedere ai migliori prodotti del momento, ed essere allo stesso tempo pronti a non dover investire cifre troppo elevate. Al netto dei costosissimi Galaxy Z Flip4, acquistabile a 1149 euro, come anche Galaxy S22 Ultra 5G, il cui prezzo del momento si aggira sui 999 euro, le occasioni più interessanti paiono essere legate alla fascia di prezzo che rientra nei 400 euro di spesa.

In questo caso i modelli effettivamente a disposizione degli utenti sono davvero tantissimi: Realme GT Master Edition, Redmi Note 11 Pro, TCL 306, Realme 9i, Galaxy A33, Oppo A16, galaxy A53 o anche Oppo A96, tutti proposti ad un prezzo che non supera i 400 euro.