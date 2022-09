TIM Wonder: le nuove offerte fino a 100GB con pochi euro distruggono Iliad

Riuscire a mettere fuori dal discorso dei gestori telefonici mobili soprattutto un provider come TIM risulta davvero impossibile. L’azienda dominata anni e certamente non smetterà di farlo adesso. Il merito di questo grande successo è da attribuire al fatto che questo gestore è stato il primo ad operare in ambito mobile ma soprattutto per quanto concerne l’intero ambito telefonico italiano.

Dopo questo sono arrivate tantissime altre conferme, da parte dei gestori molto importanti che oggi rendono la vita molto difficile a TIM. Realtà di livello come Iliad e Vodafone non possono passare inosservate agli occhi di coloro che infatti non fanno altro che decidere se cambiare provider o meno. Il tutto avviene in base a quelle che sono le esigenze del momento, come risparmiare, avere qualsiasi contenuto o magari basarsi solo sulla qualità. La cosa interessante per quanto riguarda TIM che può fondarsi su tutte queste caratteristiche insieme, senza lasciarne fuori neanche una. Più in particolare viene tutto fuori all’interno di due offerte uniche nel loro genere che mostrano tutta la potenza del provider.

Tim continua a battere la concorrenza e questa volta lo fa con due promozioni uniche

In questo momento TIM può offrire due promo di livello ma solo a chi risulta essere un ex utente.

La nuova TIM Wonder Five ad esempio è una vera occasione visto soprattutto il prezzo di soli 7,99 euro al mese. Al suo interno 70 giga con tutto senza limiti. Segue la promozione successiva che con 2 euro in più permette di avere poi anche la connessione 5G oltre ai contenuti già visti nella promo precedente.