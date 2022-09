POCO M5 e POCO M5S sono i nuovissimi smartphone della “costola” di Xiaomi che, proprio come altri esponenti prima di loro, celebrano il lancio con uno sconto a tempo che li rende particolarmente prelibati.

La promozione è valida sia su Amazon Italia, che su Mi.com e sullo store ufficiale di POCO. Il prezzo è davvero molto basso rispetto a ciò che propongono i due dispositivi. Scopriamo insieme i dettagli.

Poco M5 e M5S proposti ad un prezzo davvero super

POCO M5 punta sull’esperienza ludica, che per uno smartphone in questa fascia di prezzo è un’aspirazione non così frequente. Lo fa con un display che arriva fino a 90 Hz e un processore MediaTek realizzato a 6 nm. POCO M5s invece è il più universale dei due, con schermo AMOLED (senza però i 90 Hz) e fotocamere migliori, specie nell’adozione del grandangolo e nel sensore principale da 64 megapixel.

Per acquistare POCO M5 e M5s in sconto su Amazon basta andare a visitare il sito ufficiale della piattaforma, scegliendo il vostro colore preferito. POCO M5 e M5s sono disponibili in offerta lancio anche sui relativi store ufficiali di Xiaomi e POCO.

Sul negozio digitale di Xiaomi è possibile sfruttare uno speciale “COUPON” per poter risparmiare ulteriori 10 euro sugli importi già scontati. Basta inserire il codice “POCOM5TELE” valido fino alle 12:59 del 17 settembre, prima del pagamento.