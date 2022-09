MD Discount cattura l’attenzione di milioni di utenti in tutta Italia, con il lancio della migliore campagna promozionale dell’ultimo mese, al cui interno si possono scovare ottime occasioni per spendere poco, ed in parallelo avere la certezza di accedere ad una importante selezione di prodotti economici.

Il risparmio è assolutamente di casa da MD Discount, con questa nuovissima campagna promozionale, infatti, gli utenti si sentono davvero liberi di recarsi in uno dei tantissimi punti vendita dislocati sul territorio, ed avere ugualmente la certezza di godere di un risparmio che vada ben oltre le aspettative.

MD Discount irresistibile: arrivano i migliori sconti dell’anno

Con MD Discount gli utenti sono pronti a spendere cifre estremamente più basse del normale, infatti gli acquisti spaziano tra le più importanti categorie merceologiche del momento, sebbene non riguardino la telefonia mobile.

Nel mese di Settembre è tempo di Back to School, e come tale ecco arrivare anche le migliori offerte legate a notebook e tablet. Da MD Discount sarà possibile acquistare un HP 255G8, nella variante da soli 4GB di RAM, pagandolo solamente 249 euro, per salire ai 449 euro richiesti per il modello più performante.

Discreta è anche la promozione legata al tablet di ultima generazione, il Microtech E-Tab da 10.1 pollici, disponibile a soli 99 euro, e comunque in grado di proporre un più che discreto bundle, composto da due fotocamere, 3GB di RAM, il sistema operativo fermo ad Android 10, per finire con display HD completamente IPS LCD.