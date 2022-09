I processori Intel Raptor Lake sono trapelati dall’azienda stessa, rivelando la CPU di punta dell’azienda insieme ad altre due che sono complete di quello che si può presumere essere il conteggio finale dei core e la massima velocità di boost. Questo aggiornamento a una guida Intel ufficiale sulla scelta della CPU da gioco appropriata sembra essere un errore, perché in una parte del post per il sito dell’azienda in Canada, le specifiche di tre modelli di 12a generazione che ora vengono prodotti da Alder Lake sono coperte.

La pagina è stata aggiornata inavvertitamente, il che ha portato all’introduzione di tre nuovi modelli Raptor Lake: il Core i5-13600K, il Core i7-13700K e il Core i9-13900K, che è il processore di punta dell’azienda. Tuttavia, prima che l’errore fosse corretto, il leaker hardware momomo us è stato in grado di catturare i dettagli. Da allora la pagina è stata corretta per mostrare i chip di Alder Lake.

Intel ha subito corretto l’errore

Il 13900K viene visualizzato con 24 core e 32 thread e ha una frequenza di boost massima di 5,4 GHz per i core ad alte prestazioni. Questo può essere visto nell’immagine. Ciò conferma la voce che si tratti di un processore con 8 core prestazionali e 16 core di efficienza. Poiché i core di efficienza non supportano l’hyper-threading, ciò si traduce in un totale di 32 thread.

Secondo le specifiche, il 13700K ha 16 core e 24 thread, che si suddividono in 8 core ad alte prestazioni e 8 core di efficienza. Ha anche una frequenza di boost massima di 5,3 GHz (per i core ad alte prestazioni). Inoltre, il 13600K vanta una frequenza di boost massima di 5,1 GHz insieme a 14 core e 20 thread, che si traduce in 6 core ad alte prestazioni e 8 core di efficienza.

Tutto ciò è soggetto al disclaimer che l’errato aggiornamento delle specifiche potrebbe contenere errori; per lo meno, è una possibilità, anche se non ci aspettiamo che sia molto probabile.