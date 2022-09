Iliad è folle: iPhone quasi gratis, l'offerta folle per tutti ritorna sul sito

Presentare un gestore come Iliad sarebbe altamente offensivo verso la storia che in pochi anni è già riuscito a crearsi ma anche nei confronti degli utenti. Tutti sanno di far parte di un gestore top, il quale in poco tempo è riuscito ad affermare la sua presenza in Italia come gestore italiano a tutti gli effetti. Il merito di questa grande ascesa che ha caratterizzato fin da subito la carriera di Iliad e da attribuire ai regali fatti al pubblico. Sì, proprio perché le offerte di Iliad sono dei veri e propri regali visti i prezzi ma soprattutto le modalità.

Nell’attesa che arrivi la promozione per i nuovi iPhone la quale si vocifera sarà davvero vantaggiosa offrendoli a costi ridotti mensili, si parla delle offerte disponibili. Quella più interessante è stata già vista mesi fa ed è ritornata per portare dalla sua parte tanti nuovi clienti. Stiamo parlando di una delle migliori promozioni mobili di sempre, la quale continua ad essere proposta allo stesso prezzo di vendita.

Iliad: ritorna la promozione con 150 giga e con il 5G gratuito per tutti

Anche a voi stavate aspettando un suo ritorno con tanta ansia? Ebbene Iliad ha deciso di accontentarvi. L’offerta migliore di sempre è di nuovo disponibile sul sito ufficiale e non è cambiata neanche di una sola virgola. Stiamo parlando della Giga 150, promozione che include tutto in un prezzo di 9,99 € al mese per sempre.

Potrete così avere ogni mese minuti senza limiti verso qualsiasi gestore fisso o mobile che sia, SMS senza limiti e 150 giga con connessione 5G.