Galaxy S23: per la prima volta in assoluto Samsung batte l'iPhone 14 Pro

Ciò che sta per accadere non è mai successo prima d’ora. Stiamo per assistere ad un ribaltamento storico: Samsung sta per battere iPhone sul fronte fotografico. Sembra infatti che coloro che acquisteranno il Samsung Galaxy S23 avranno la possibilità di scattare foto a 200 MP contro i 48 MP di Apple. Ma non è l’unica novità. Ecco tutti i dettagli.

Galaxy S23: il modello Ultra ci lascerà tutti senza parole

Stando a quanto detto da Ice Universe il prossimo top di gamma Galaxy S23 Ultra introdurrà un sensore da 200MP per l’unità principale. Raggiungerà dimensioni di 1/1,3 pollici con pixel di 0,6μm e un’apertura maggiore di f/1,7, che incanalerà maggiore luce. Per intenderci, il sensore da 108 MP dell’S22 Ultra è 1/1,33 pollici con pixel da 0,8 µm e un’apertura f/1,8. Prepariamoci quindi, perché presto potremmo ritrovarci di fronte al sensore ISOCELL HP2.

La fotocamera principale di Samsung sarà più grande rispetto a quella da 48 MP dell’iPhone 14 Pro. L’S23 Ultra manterrà anche il teleobiettivo da 10MP dell’S22 Ultra con zoom ottico 10x e 3x, della fotocamera ultrawide invece non sappiamo nulla.

Ricapitolando, le caratteristiche per ciascun display Galaxy S23 saranno le seguenti:

Samsung Galaxy S23 : 6,1″ con risoluzione 2.340 x 1.080 pixel

: 6,1″ con risoluzione 2.340 x 1.080 pixel S23 Plus : 6,6″ con risoluzione 2.340 x 1.080 pixel

: 6,6″ con risoluzione 2.340 x 1.080 pixel Galaxy S23 Ultra: 6,8″ con risoluzione 3.088 x 1.440 pixel

Quanto alle misure, i dispositivi saranno rispettivamente di 146,3 x 70,9 x 7,6 millimetri, 157,8 x 76,2 x 7,6 millimetri e 163,4 x 78,1 x 8,9 millimetri. Ciò che non sappiamo è se lo schermo dei nuovi Galaxy sarà piatto o se invece sarà caratterizzato dalla solita curvatura presente negli smartphone dell’azienda di Suwon.