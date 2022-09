Eurospin è folle: battuta Lidl con la tecnologia quasi gratis

Grande rinnovamento all’interno dell’ultimo volantino lanciato da Eurospin, il celebre supermercato che si pubblicizza con la sua spesa intelligente. Gli utenti potranno questa volta sfruttare il negozio online del colosso per acquistare la tecnologia di altissimo livello che propone.

Potrete infatti imbattervi non solo negli elettrodomestici utili per la casa, ma anche in tutto quello che riguarda le nuove tecnologie come smart TV, notebook e molto altro ancora.

Eurospin: queste sono le migliori offerte per chiunque voglia un po’ di tecnologia dal noto brand

Difficilmente qualcuno avrebbe pensato che all’interno del nuovo volantino di Eurospin ci potesse essere qualcosa appartenente al mondo dell’elettronica. Esatto, proprio così, perché stiamo parlando di computer, smart TV, friggitrice e molto altro.

In primo piano non può non risaltare la TV smart di Samsung da 65″, la quale ha un costo in offerta di 599,99 €. Segue poi un notebook, più precisamente quello di Lenovo che costa 399,99 €. Tra le sue caratteristiche principali un processore Intel Core i3 di decima generazione e 8 giga di RAM.

Segue poi un impastatrice planetaria dalla potenza di 1400 W, la quale ha un prezzo di 89,99 € in offerta. Direttamente alla pagina successiva ecco altre due notebook con prezzi più abbordabili ma anche una stampante multifunzione 3750 Deskjet di HP. Il prezzo in offerta è di 69,99 €. Presente poi anche un’altra smart TV the LG, la quale offre la risoluzione migliore al prezzo in offerta di 799,99 €.

Ricordiamo poiché tutti i prodotti che trovate all’interno del volantino di Eurospin hanno questo prezzo solo nel negozio online. Inoltre ricordiamo anche che tutti i prodotti descritti hanno una garanzia di due anni.