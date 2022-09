Sconti pazzeschi vi attendono nel periodo corrente da Esselunga, la più recente campagna promozionale riesce a spingere i possibili acquirenti verso nuovi prodotti di tecnologia generale, e la possibilità di godere di un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative.

Spendere poco con esselunga è sicuramente più semplice per molti di noi, data difatti la disponibilità della bellissima soluzione in tutti i punti vendita fisici. Le scorte, dati alla mano almeno, non dovrebbero assolutamente rappresentare un problema, in questo modo sarà facile accedervi in libertà, avendo la stessa possibilità di spendere sempre meno su ogni singolo acquisto effettuato.

Esselunga: grandiose offerte per tutti gli utenti

Spettacolari offerte sono racchiuse nel nuovissimo volantino di casa Esselunga, al suo interno si possono scovare prezzi su cui gli utenti possono fare affidamento, nell’ottica sempre di poter godere di prodotti di livello. Gli sconti più interessanti sono legati alla fascia media della telefonia mobile, dove si possono acquistare Redmi Note 11 Pro, Realme 9 Pro, Redmi 9A e Oppo A54, con l’aggiunta diretta dell’Oppo Find x5 Lite, il cui prezzo comunque di 398 euro lo rende a tutti gli effetti un best buy assoluto da non perdere di vista.

Gli utenti che invece sono maggiormente interessati all’acquisto di un prodotto Apple, potranno decidere di mettere le mani sull’iPhone 12, non più l’ex-top di gamma, ma comunque ancora più che interessante in termini di prestazioni generali, dato il prezzo finale di 768 euro, per la variante che prevede 128GB di memoria interna.