Rispetto all’iPhone 13 Pro dell’anno scorso, i nuovi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max includono una nuova innovazione chiamata ‘Dynamic Island’. Questa è la risposta di Apple a numerosi produttori di smartphone Android che includono un ‘buco nello schermo’ nei loro prodotti. E Apple ha scelto di aggiungere una svolta utilizzando un software che migliora questo dettaglio anziché sminuirlo.

E, come previsto, il primo smartphone Android con ‘Dynamic Island’ dedicato è arrivato non molto tempo dopo. La funzionalità, tuttavia, è stata offerta da una comunità di sviluppatori indipendenti piuttosto che dall’azienda stessa. Il dispositivo in questione è uno smartphone Xiaomi. A causa di un tema personalizzato, ora ha una tacca che assomiglia all’isola dinamica su iPhone 14 Pro.

Dynamic Island è ora disponibile su device Xiaomi con MIUI

Come si vede nel video, qualcuno ha costruito un nuovo tema MIUI con una funzione simile all’isola dinamica di iPhone 14 Pro e Pro Max. Durante tutto il filmato, puoi vedere come il foro della fotocamera selfie nello schermo, così come la piccola capsula nera contenente gli avvisi e le impostazioni di riproduzione audio, si trovino entrambi nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Quando si ingrandisce il pannello delle notifiche o di riproduzione, il buco non viene visualizzato a causa dello sfondo scuro.

Secondo gli autori dell’argomento, Xiaomi ora lo sta ricercando. Se approvato, sarà presto disponibile tramite l’app Temi MIUI. Nonostante non sia stato creato da un produttore, questo è il primo tentativo degli sviluppatori Android di replicare l’isola dinamica. È probabile che nel prossimo futuro vedremo come altre aziende traggono ispirazione da Apple e svilupperanno le proprie soluzioni.