DJI Osmo Action 3, la nuova action camera che sfida ogni limite

Si aspettava una contro risposta a quanto ho fatto vedere da GoPro negli ultimi anni, può finalmente essere felice. È nata la nuova action camera di DJI, la Osmo Action 3, la quale anticipa di qualche ora la presentazione dell’ultimo modello della casa produttrice di telecamerine sportive da battere.

L’obiettivo è quello di offrire il massimo con questa nuova Osmo Action 3, la quale nasce da DJI con tante caratteristiche di livello assoluto.

Prestazioni e batteria

Innanzitutto l’accento viene posto sulla batteria Extreme da 1.770 mAh, la quale permette di effettuare riprese continua per un tempo di 160 minuti. Inoltre il funzionamento è garantito anche ad una temperatura di -20°C. Presente anche la possibilità di sfruttare il Fast Charging, il quale consente di arrivare all’80% di ricarica in 18 minuti e di ricaricare per intero la Osmo Action 3 in soli 50.

La grande qualità video poi di questo dispositivo ruota tutto intorno ad un sensore da 1/1.7″ che arriva ad una risoluzione massima di 4K in 120 fps. Presente un sistema di stabilizzazione elettronico è un angolo di visione pari a 155°. Presente anche la modalità e slowmotion, quella time-lapse e la ripresa D-Cinelike.

Tornando alla tecnologia di stabilizzazione, risulta la stessa dei troni con il sistema RockSteady 3.0 che elimina le vibrazioni della fotocamera in ogni direzione supportando il 4K a 120fps. Disponibile anche HorizonSteady per correggere le vibrazioni ma anche la linea dell’orizzonte bloccandola totalmente. Non manca poi HorizonSteady che corregge orizzontalmente l’inclinazione.

Grande robustezza per il corpo macchina, il quale è capace di arrivare fino a 16 m sott’acqua senza il bisogno della custodia. Presente un doppio touchscreen, sia davanti che dietro, dove è particolarmente ampio. Ci sono anche tre microfoni e un modulo wireless per streaming Wi-Fi di qualsiasi diretta fino ad un massimo in 1080p a 30fps.

Sono presenti anche i messaggi vocali con la videocamera che comunicherà con l’utente in merito alla modalità in cui è impostata nel momento in cui dovesse essere montata in una zona non visibile come ad esempio sul casco. La DJI Osmo Action 3 è anche in grado di riconoscere il selfie-stick.

Prezzi

I prezzi di acquisto partono dalla versione Combo Standard con 359 euro, confezione in cui troverete una batteria, la cornice di protezione, il supporto per l’adattatore a sgancio rapido e il supporto adesivo piatto.

Il prezzo aumenta a 459 euro per la confezione Combo Adventure con tre batterie, e anche la custodia multifunzione per la batteria stessa oltre agli oggetti citati nel pacchetto precedente.