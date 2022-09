Con le nuove offerte del volantino Conad, l’azienda riesce a distinguersi dalla massa, riuscendo così a catturare l’attenzione dei tantissimi consumatori in Italia, pronti a “fare follie” per l’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, e non solo.

Tutti coloro che saranno interessati a fruire delle medesime condizioni di vendita, devono comunque ricordare che gli acquisti risultano essere effettuabili in esclusiva nei negozi fisici, ciò sta a significare che i prodotti sono sin da subito disponibili recandosi presso il punto vendita più vicino alla propria residenza.

Conad: quali sono i nuovi prezzi del momento

Conad decide di seguire le eccellenti orme di Bennet, proponendo al pubblico italiano un volantino in grado di puntare a sua volta sulla telefonia mobile, sebbene comunque focalizzato su uno smartphone decisamente economico.

Il prodotto in questione non è altro che lo Xiaomi Redmi 9AT, un terminale che viene proposto al pubblico a soli 89,90 euro, ed è caratterizzato da discrete prestazioni, nonché comunque una scheda tecnica di tutto rispetto. Il suo punto di forza è sicuramente rappresentato dalla batteria, un componente da ben 5000mAh, ideato alla perfezione per garantire una autonomia ben superiore alla diretta concorrenza.

Coloro che decideranno di acquistarlo, potranno inoltra affidarsi alla garanzia della durata di 24 mesi, la quale copre, come anticipato, i difetti di fabbrica, ed inoltre prevede la variante no brand. Quest’ultima è fondamentale per ricevere aggiornamenti software decisamente più tempestivi del solito.