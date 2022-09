I rincari attuati da Apple sui suoi melafonini di ultima generazioni sono stati inizialmente mascherati dal colosso, che durante l’evento di lancio ha fatto riferimento esclusivamente ai prezzi fissati negli Stati Uniti e in Cina, paesi nei quali l’azienda non ha apportato particolari modifiche rispetto allo scorso anno.

In Italia, e non solo, il costo degli iPhone 14 ha fatto discutere gran parte del pubblico, che potrebbe non apprezzare l’ultima notizia emersa in rete. A quanto pare, infatti, anche cambiare la batteria di uno dei nuovi iPhone 14 richiederà un costo maggiore.

Apple: cambiare la batteria su iPhone 14 costa di più!

Cambiare la batteria su un iPhone 14 presso uno degli Apple Store richiederà una spesa non indifferente. Il prezzo per la sostituzione sembra essere aumentato del 60%.

Il costo previsto per il cambio della batteria presso uno degli Apple Store è fissato a 55,00 euro per un iPhone SE e modelli precedenti ad iPhone 8, si passa ai 75,00 euro per iPhone X, 11, 12 e 13. Ma, per i modelli di iPhone 14, la spesa aumenta drasticamente. Il costo da sostenere è di ben 119,00 euro.

Ad aumentare, dunque, non è stato soltanto il costo da sostenere per procedere con l’acquisto di uno dei quattro dispositivi rilasciati da Apple, che sono attualmente disponibili ai seguenti prezzi:

iPhone 14 a partire da 1029,00 euro

iPhone 14 Plus a partire da 1179,00 euro

iPhone 14 Pro a partire da 1339,00 euro

iPhone 14 Pro Max a partire da 1489,00 euro

L’acquisto effettivo potrà essere effettuato soltanto a partire dal 16 settembre ma è già possibile preordinare lo smartphone desiderato accedendo al sito ufficiale della Grande Mela.