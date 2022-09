Vodafone apre l'autunno: offerte shock da 100GB quasi gratis

Nonostante le temperature siano ancora elevatissima in tutto il paese, l’autunno si avvicina a grandi passi. Proprio per questo motivo i grandi gestori stanno provando di tutto pur di cominciare a mettere del legno in cascina per l’inverno, proponendo nuove offerte e portando dalla loro parte tanti nuovi utenti che magari non sono soddisfatti del loro provider attuale.

Tra i più attenti in questo senso c’è sicuramente Vodafone, riconosciuto da anni come il miglior gestore telefonico mobile a livello europeo. Le sue offerte sono tra le più interessanti per quanto riguarda la qualità, anche se il gestore ha deciso di non scherzare più neanche per quanto riguarda la quantità dei contenuti e il prezzo finale. Le promozioni al momento sono due e rispondono quasi allo stesso nome se non per alcune differenze sostanziali che si trovano nei contenuti. Chiaramente, se volete averle, dovete sperare di essere contattati personalmente da Vodafone che in questi giorni sta avviando la sua campagna di recupero degli utenti.

Vodafone: con queste promozioni avrete tutto al prezzo migliore e con la qualità top che contraddistingue il gestore

Sono due le promozioni che Vodafone sta gestendo nell’ultimo periodo, entrambe piena di contenuti.

La prima è la Special 100, promozione che permette di avere per soli 7,99 € al mese 70 giga per la connessione dati, 1000 SMS e minuti illimitati verso tutti.

Segue poi la Special 100 Digital Edition, la quale arriva a 9,99 € al mese e include al suo interno 100 giga con tutto senza limiti. Si tratta di due offerte uniche nel loro genere che non dureranno per sempre, per cui se doveste avere l’opportunità di sottoscriverle, non ci pensate due volte.