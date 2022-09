TIM: nuove offerte Power con 100GB, ecco il costo quasi gratis

Pieno di gestori ma soprattutto pieno di opportunità: questo è il resoconto per quanto riguarda il mondo della telefonia in Italia che sia fisso o mobile. Soprattutto dal punto di vista mobile però ci sono più opportunità, le quali vengono modificate pian piano nel tempo e ottimizzate secondo quello che è il volere e l’opinione del pubblico.

Gli utenti che hanno tra le mani il loro smartphone, oggi hanno obbligatoriamente una promozione telefonica. Questa può essere di qualsiasi gestore visto che la concorrenza non è mai stata così agguerrita. Ci sono poi dei provider che riescono comunque a tirarsi fuori da questo marasma e a dominare facendo storia a sé. Uno di questi è certamente lo storico provider telefonico italiano TIM, il quale sta dando l’ennesima prova di forza proprio nell’ultimo periodo con le sue nuove offerte. L’obiettivo è recuperare utenti e a quanto pare lo sta facendo nel modo giusto.

Tim: queste sono le migliori offerte di fronte alle quali potreste ritrovarvi durante il mese di settembre

TIM ha scelto di optare per due promozioni nell’ultimo periodo, le quali fanno parte della stessa famiglia. L’obiettivo è offrire qualità ma anche quantità e convenienza allo stesso tempo, proprio per spingere le persone a rientrare una volta per tutte.

L’attenzione si focalizza fin da subito sulla prima, ovvero su quella TIM Wonder Five che riesce a proporre ogni mese per 7,99 € 70 giga e tutto senza limiti. C’è poi lo step successivo con la promozione che resta praticamente uguale ma che con 10€ totali offre anche la connessione in 5G.