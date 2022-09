Il mondo dello streaming è in continua evoluzione e i colossi come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ aggiungono nuovi contenuti ogni giorno. Iniziare un film o una serie TV non è mai semplice e spesso la scelta ricade su qualcosa che stanno seguendo i nostri amici.

Ecco che il team di JustWatch ha analizzato i contenuti attualmente disponibili in streaming su tutte le piattaforme attive in Italia per stilare le classifiche dei migliori contenuti da vedere. I titoli presenti nelle due classifiche sono quelli più apprezzati dagli utenti nel corso della settimana compresa tra il 5 e l’11 settembre.

Le classifiche tengono conto delle attività di visione e del gradimento da parte degli utenti. Questo significa che in Italia sono questi film e queste serie TV le più seguite in streaming e quindi quelle con cui potrete parlare e discutere con i vostri amici.

Indecisi su cosa guardare in streaming? Con le classifiche TOP 10 potrete scoprire tutti i film e le serie TV del momento

TOP 10 – Film in streaming

Ve ne dovevate andare Top Gun: Maverick Thor: Love and Thunder Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello The Queen – La Regina Elvis Pinocchio Jojo Rabbit The Batman Cyrano

TOP 10 – Serie TV in streaming

Il Signore degli Anelli – Gli anelli del potere House of Dragon The Crown Game of Thrones – Il Trono di Spade I Soprano House of Hammer Il diavolo in Ohio Sandman The Handmaid’s Tale Pistol

La prima posizione della TOP 10 relativa ai film è occupata da Ve ne dovevate andare. La pellicola thriller è scritta e diretta da David Koepp ed è l’adattamento cinematografico del romanzo Du hättest gehen sollen scritto da Daniel Kehlmann.

Andando a sbirciare la TOP 10 delle serie TV più apprezzate, ancora una volta si conferma al primo posto Il Signore degli Anelli – Gli anelli del potere. La serie funge da prequel delle due trilogie cinematografiche dedicata a Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. La storia narra della creazione degli Anelli del Potere ed è ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo, quindi migliaia di anni prima dei film.