Qualche mese fa l’azienda cinese OnePlus ha presentato il suo ultimo top di gamma OnePlus 10T. In molti si sono lamentati per l’assenza di alcune chicche molto apprezzate in passato, come ad esempio lo slider laterale per impostare il silenzioso oppure il comparto fotografico in collaborazione con Hasselblad. Tuttavia, stando ai nuovi renders di OnLeaks, sembra che queste feature torneranno sul prossimo OnePlus 11 Pro.

Su OnePlus 11 Pro torneranno diverse feature secondo i renders di OnLeaks

Nel corso delle ultime ore il noto leaker OnLeaks ha realizzato e pubblicato in collaborazione con il sito web Smartprix quelle che sembrano essere le prime immagini renders di OnePlus 11 Pro. Come già accennato, il nuovo smartphone di casa OnePlus vedrà il ritorno di diverse feature molto apprezzate in passato.

In particolare, il nuovo top di gamma dell’azienda vedrà a quanto pare il ritorno del tanto amato slider laterale per impostare la modalità silenziosa. Oltre a questo, i nuovi renders confermano anche la possibile collaborazione con Hasselblad per quanto riguarda il comparto fotografico. Collaborazione che abbiamo già avuto modo di vedere sui precedenti OnePlus 10 e OnePlus 10 Pro.

Sempre osservando le immagini, possiamo notare che sul retro ci saranno tre fotocamere più un flash LED e questi ultimi saranno collocati in una zona circolare. La parte frontale dello smartphone, invece, ospiterà un classico foro laterale dove sarà collocata la fotocamera anteriore. Per quanto riguarda le prestazioni, invece, sappiamo già che ci troveremo di fronte ad un device top di gamma. Ci aspettiamo per questo la presenza del soc Snapdragon 8 Gen 2.