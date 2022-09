Netflix: ritorna una serie TV top tra le più attese, ecco le migliori

Netflix propone i migliori contenuti in assoluto per quanto riguarda lo streaming online. Sono ritornate alcune opportunità da prendere al volo, come una delle serie TV più seguite degli ultimi anni.

Potete notare infatti la nuova classifica che è articolata tra show di livello altissimo che di certo potrebbero riempirvi la giornata se siete fortunati da essere così liberi. Chiaramente è tutto incluso con il vostro abbonamento e non ci sono extra in più da pagare.

Netflix: le migliori serie TV del momento accolgono il ritorno di Cobra Kai, ecco i dettagli

Su Netflix ci sono attualmente alcuni contenuti che riescono a dominare senza troppi problemi per quanto riguarda le visualizzazioni. È infatti da segnalare al secondo posto tra le serie TV The Crown, contenuto che in più episodi racconta la storia della corona reale inglese con protagonista la regina Elisabetta, morta proprio la scorsa settimana. Complice anche il nefasto evento, la serie TV che esiste già da un po’ su Netflix è ritornata in auge.

A catturare però ancora di più il pubblico ci sta pensando la nuova stagione di Cobra Kai. Come potete notare è al primo posto tra le serie TV su Netflix, proprio grazie agli amanti del passato e di Karate Kid. Le avventure dei due rivali, a più riprese alleati nello show ma mai troppo in buoni rapporti, vi appassioneranno anche questa volta.

Da non sottovalutare poi anche la nuova serie Il Diavolo in Ohio, vero e proprio thriller che potrebbe riempire le vostre serate con molto interesse. Stiamo parlando del terzo posto in classifica.