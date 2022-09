MD Discount riduce il gap venutosi a creare nei confronti dei più importanti rivenditori di elettronica del nostro paese, mediante il lancio di una campagna promozionale decisamente incredibile, con alle spalle anche numerose offerte legate alla tecnologia mobile.

Tutti gli acquisti, se interessati comunque ai prezzi elencati da MD Discount, devono sempre essere completati in esclusiva assoluta nei negozi fisici, in quanto al giorno d’oggi le stesse proposte non risultano essere attive sul sito ufficiale. I prodotti sono accompagnati da una garanzia di 24 mesi, ed eventualmente è prevista la rateizzazione senza interessi (ma solo in rarissimi casi).

MD Discount: questi sconti vi faranno impazzire

Con MD Discount gli utenti hanno a tutti gli effetti la possibilità di mettere le mani su prodotti complessivamente molto interessanti, caratterizzati dal rapporto qualità/prezzo migliore del momento, e sopratutto l’accessibilità verso una fascia tendente assolutamente verso il basso dell’elettronica generale.

Questa volta, in netto contrasto con quanto vediamo ad esempio da Esselunga, il focus è rivolto verso il mondo dei notebook ed i tablet, con la possibilità di acquistare una coppia di computer portatili HP, ad un prezzo minimo di 249 euro, nella variante HP 255G8 con 4GB di RAM, fino ad un massimo di 449 euro, nel momento in cui si volesse invece la versione decisamente più performante.

Gli utenti possono comunque acquistare il tablet Microtech E-Tab da 10,1 pollici, un dispositivo da soli 99 euro, caratterizzato dalla presenza di un display IPS LCD con risoluzione HD, 3GB di RAM, Android 10, ed anche due fotocamere.