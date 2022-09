Lidl ricorda a tutti di essere una delle migliori realtà del territorio nazionale, mediante il lancio di una incredibile campagna promozionale, atta ad invogliare i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con prezzi più che economici.

Tutti coloro che sceglieranno di avvicinarsi al volantino, ad ogni modo, devono comunque sapere che gli ordini potranno essere completati solamente recandosi personalmente presso gli stessi punti vendita. Al giorno d’oggi, infatti, i prezzi non sono attivi sul sito ufficiale, oltre che presso altre location in Italia.

Lidl: attenzione alle nuove incredibili offerte

Lidl si prende letteralmente gioco degli altri rivenditori con il lancio di una campagna promozionale che vuole tagliare fuori le aziende come MD o Eurospin, riuscendo a conquistare difatti un numero sempre crescente di consumatori sul territorio nostrano.

Il volantino parte da un prezzo minimo di soli 5,99 euro, rappresentante la perfetta occasione per acquistare una sigillatrice per sacchetti portatile. Questi non è altro che un piccolissimo prodotto che permette di sigillare ermeticamente gli stessi sacchetti, garantendosi così una maggiore portabilità generale. Lo step successivo riguarderebbe l’utilizzo dell’etichettatrice, in modo da aggiungere una piccola etichetta ad ogni prodotto, per finire con una bellissima lampada LED, il cui prezzo è talmente irrisorio da essere quasi ridicolo, in quanto basteranno 12,99 euro per il suo acquisto definitivo.

Le occasioni del volantino Lidl non terminano qui, se a questo punto foste incuriositi di conoscere da vicino tutti i dettagli, non vi resta che aprire il sito ufficiale.