L’iPhone 14 è stato presentato all’Evento Apple qualche giorno fa, e insieme a lui anche il nuovo sistema operativo iOS 16. Come succede spesso dopo eventi di questo tipo, Apple rilascerà la iOS 16 Release Candidate, ossia quella che gli sviluppatori considerano come la versione finale del software. Scopriamo di seguito quando arriverà per tutti gli utenti.

Apple, iOS 16: ecco quando arriverà la versione definitiva

La versione ufficiale di iOS 16 è arrivata nella giornata di ieri e dovrebbe arrivare a breve su tutti gli iPhone. Apple raccoglierà feedback da questa build per riuscire a capire se si sono presentati dei bug o degli imprevisti in seguito all’installazione.

Dal 12 settembre, per aggiornare il sistema dovrete recarvi in Impostazioni, entrare in Generali > Aggiornamento Software e completare la procedura a schermo.

iOS 16 sarà disponibile per:

iPhone 13

iPhone 13‌ mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro‌ Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12‌ Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11‌ Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone‌ XS

iPhone‌ XS Max

iPhone‌ XR

iPhone‌ X

iPhone‌ 8

iPhone‌ 8 Plus

iPhone SE (2a generazione e successivi)

Su quali dispositivi si potrà installare watchOS 9:

Apple Watch Series 4 e successivi

Apple Watch SE 1 e 2

Apple Watch Ultra

Il nuovo sistema operativo di Apple ha in sé diverse importanti novità. La principale che è sotto l’occhio di tutti è sicuramente un cambiamento importante della Schermata di Sblocco, che ora è decisamente più personalizzabile mediante varie opzioni interessanti. Continuante a seguirci su Tecnoandroid.it con altre novità che riguardano il nuovo iPhone 14, la sua versione Pro e Pro Max e iOS 16 Release Candidate.